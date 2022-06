Il sindaco Claudio Guerriero, ferito seriamente dopo essere precipitato in una scarpata lo scorso 25 maggio nell'area delle cascate di Capo Rio, è fuori pericolo. L'incidente è accaduto mentre, insieme ai tecnici comunali, stava effettuando un sopralluogo. Guerriero è ancora ricoverato nel reparto terapia intensiva al policlinico "Gemelli" di Roma, ma è vigile e ha ormai superato la fase critica in cui si è temuto per la sua vita. Ad aggiornare sulle condizioni di Guerriero, 62 anni, è stato il vice sindaco Massimo Ciullo che ha voluto rassicurare i cittadini e quanti in questi giorni sono stati in apprensione dopo il grave incidente.

«Finalmente - ha detto - possiamo dire che Claudio non è più nella fase critica. Ha fratture multiple e ci vorrà un lungo periodo di riabilitazione per guarire definitivamente, ma è vigile e dialoga. Siamo in attesa di potere andargli a fare visita, al momento non è ancora possibile, per portargli i saluti dei tanti che gli vogliono bene». Il vicesindaco Massimo Ciullo ha anche dichiarato che l'attività amministrativa va avanti regolarmente e che in Comune si lavora assiduamente in attesa del ritorno di Guerriero.