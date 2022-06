Il Comune di Pontecorvo è pronto a procedere con nuove assunzioni nel corso del 2022. È quanto ha deliberato la giunta comunale, su proposta dell'assessore al personale Michele Sirianni Notaro, nei giorni scorsi. Un piano che consentirà di incrementare la pianta organica dando, di riflesso, un potenziamento ai servizi.

Il programma

Nel piano del fabbisogno del personale si è deciso di procedere con quattro nuove assunzioni. Ma quali sono? Per il 2022 è previsto avviso di mobilità per l'assunzione di una categoria "D" a tempo pieno dell'area demografica, figura questa ritenuta indispensabile soprattutto per l'avvio del processo di transizione digitale. Due i concorsi pubblici che saranno banditi per due figure categoria "C" a tempo pieno destinate una all'area amministrativa e l'altra all'area finanziaria. Infine si andrà a inserire in organico anche una categoria "B", part-time 18 ore settimanali, da destinare al servizio di gestione. In questo caso si procederà attingendo da graduatorie presenti in altri enti.

Gli obiettivi

Particolarmente soddisfatto l'assessore al personale Michele Sirianni Notaro che dopo l'approvazione della delibera di giunta ha affermato: «Questo atto è un ulteriore passo in avanti nel percorso di rimpinguamento della pianta organica del Comune che nel corso degli ultimi anni è risultata sempre più sottodimensionata.

Stiamo favorendo un ricambio generazione, ma soprattutto potenziando la struttura che nel corso degli ultimi cinque anni ha visto uno svuotamento con la perdita di circa trenta persone e altre andranno via nel corso del 2022 raggiungendo, anche loro, l'età del pensionamento. Abbiamo dato priorità nella prima fase al servizio dei vigili urbani necessario per il controllo del territorio e all'ufficio tecnico. Ora con queste nuove figure andremo a potenziare anche gli altri settori. È chiaro che si tratta di un risultato importante raggiunto grazie anche alle ottime risultanze di bilancio, con numeri positivi che ci hanno permesso di avviare quella programmazione di assunzioni necessarie per l'Ente. Un ringraziamento, come giusto che sia, al sindaco Anselmo Rotondo per la fiducia e a tutta la squadra della maggioranza per aver supportato queste iniziative».