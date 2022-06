Schianto nella notte tra un'auto e uno scooter a Cassino: paura per il conducente del mezzo a due ruote. Per fortuna solo escoriazioni e tanta paura, ma nessuna ferita importante. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte di martedì, tra via Gari e via Di Biasio.

A svegliare i residenti della zona è stato il forte rumore dell'impatto tra le lamiere: tanta la paura, soprattutto per il conducente dello scooter. Qualcuno sarebbe pure sceso in strada. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Cassino e del 118. Trasportati entrambi in ospedale, i due giovani hanno riportato solo escoriazioni e ferite per fortuna valutate non gravi. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, affidata ai militari dell'Arma.