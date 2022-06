Registrati 144 nuovi casi nella giornata numero 829 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Processati 954 tamponi: vuol dire che il tasso di positività è del 15,09%. Ci sono stati 13 contagi a Frosinone, 10 a Cassino, 9 ad Alatri, 8 a Ceccano, 8 a Ferentino, 8 a Sora, 7 a Isola del Liri, 7 a Monte San Giovanni Campano, 6 a Paliano, 6 a Piedimonte San Germano, 6 a Veroli. Quindi 3 casi ad Amaseno, 3 ad Aquino, 3 a Pignataro Interamna. Ci sono stati 2 contagi in ciascuno dei seguenti Comuni: Alvito, Anagni, Arpino, Castelliri, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Esperia, Giuliano di Roma, Piglio, Pofi, San Vittore del Lazio, Torrice, Villa Santa Lucia. Infine 1 caso in ognuno di questi centri: Arce, Arnara, Casalattico, Casalvieri, Castrocielo, Fiuggi, Fontana Liri, Gallinaro, Morolo, Pastena, Picinisco, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Trivigliano.

Sempre ieri 166 negativizzati. Zero decessi. I pazienti Covid ricoverati presso l'ospedale di Frosinone sono 22, uno in più rispetto al giorno precedente. Le persone positive al Covid in isolamento domiciliare sono 1.880. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a 166,66. Nel mese di giugno 910 casi in otto giorni, per una media di 113,75 ogni ventiquattro ore. I decessi sono stati 2. Nel Lazio ci sono stati 2.884 contagi (-779), i decessi sono stati 7 (+1). I pazienti Covid ricoverati sono 484 (-32). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%.