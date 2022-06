Incidente tra un'auto e un bus del Cotral poco dopo le 14 in via Marittima a Frosinone, nella parte bassa del capoluogo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito per stabilire la dinamica dello scontro. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.