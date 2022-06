Questa mattina un mezzo dei vigili del fuoco è rimasto incastrato in località Monte Marino, ad Anagni, in una strada stretta, l'unica percorribile per accedere nella contrada da quando la via principale, via Calzatora, è chiusa per frana. L'incidente ha fatto riesplodere le proteste dei residenti che da un anno e mezzo aspettano la sistemazione della frana. Il mezzo è stato liberato dopo oltre un'ora. Era intervenuto nella zona per una perdita di acqua.