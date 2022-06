Alle 12 i monaci si Montecassino si sono riuniti con l'abate dom Donato Ogliari. Notizie dal Vaticano. Dom Donato Ogliari è stato nominato abate di San Paolo fuori le Mura a Roma. Il Santo Padre ha nominato Amministratore Apostolico di Montecassino lo stesso Ogliari. L'abate andrà via quindi, non a Torino come si era vociferato nei mesi scorsi, ma più vicino. E parte già il toto nomi per il suo successore.