Pietro Marcelli, presidente dal 2019 dell'associazione Noi x San Rocco, lascia.

«Sono contento di aver fatto questo bellissimo percorso con tutti i miei collaboratori abbiamo ridato luce al nostro amato quartiere con tantissimi eventi che sono nelle menti di tutti noi tra il Natale, il Carnevale, la seconda Giornata della Salute dello scorso 5 giugno, ancora più ricca e più bella dello scorso anno– ha spiegato l'ormai l'ex vertice del direttivo – Lascio perché gli impegni come presidente di due associazioni come l'associazione Dipendenti Ospedalieri e la Noi x San Rocco iniziavano ad essere pesanti e mi lasciavano spesso lontano dalla famiglia. Come nella corsa per raggiungere dei risultati eccellenti bisogna avere carisma tenacia determinazione, tutte parole che mi rispecchiano, mi appartengono e fanno parte di me e allora per fare bene, meglio farne una e con successo come è stata la mia presidenza con la Noi x San Rocco. Mi preme ringraziare tutti gli sponsor che mi hanno seguito con fiducia stima reciproca per tanti anni ed auguro al prossimo presidente di continuare il mio percorso e renderlo ancora più ricco per il nostro quartiere e vantaggioso x la città».