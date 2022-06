Ultimati i lavori di restyling per via Panacci a Pontecorvo. Nei giorni scorsi l'opera di messa in sicurezza è stata ultimata. Un ulteriore intervento sulla viabilità interna che va a inserirsi nel più ampio progetto di riqualificazione delle strade comunali. Dall'inizio del secondo mandato amministrativo del sindaco Anselmo Rotondo si è posta particolare attenzione alla riqualificazione delle strade di collegamento interne che sono state per molto tempo al centro di forti polemiche da parte di cittadini e rappresentanti politici. Strade che, spesso, erano impraticabili con gravi carenze di sicurezza per coloro che transitavano ogni giorno. Ora si sta cercando di porre rimedio attraverso dei piani di riqualificazione che interessano tutto il territorio che si stanno sviluppando passo dopo passo.

Nei giorni scorsi sono stati ultimati gli interventi in via Panacci, per la conclusione dei lavori si sono recati sul posto il sindaco Anselmo Rotondo, l'assessore Armando Satini (che sta seguendo tutto il progetto di riqualificazione della viabilità interna) e l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Narducci. «Continua il restyling delle strade del nostro comune - ha affermato l'assessore Satini subito dopo il sopralluogo - Sono stati ultimati gli interventi in via Panacci, lavori molto sentiti da parte dei residenti della zona e che erano attesi già da anni. Ringrazio la ditta esecutrice, il direttore dei lavori, il sindaco Rotondo e l'assessore ai lavori pubblici Narducci che mi hanno delegato a questo importante impegno. Un lavoro ampio finalizzato al raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del secondo mandato dell'amministrazione Rotondo: la riqualificazione della viabilità interna».

Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Anselmo Rotondo che ha aggiunto: «Continuano gli interventi di manutenzione delle strade sul nostro territorio comunale». Concludendo: «Un doveroso ringraziamento va all'impresa esecutrice, al direttore dei lavori, all'assessore ai lavori pubblici Narducci e all'assessore alla manutenzione Satini, per il loro impegno profuso volto alla realizzazione di un'opera tanto attesa dai cittadini. Un altro impegno mantenuto dall'amministrazione del fare».