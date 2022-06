«Come tanti concittadini sono rimasto molto addolorato dal grave atto di vandalismo con cui ignoti delinquenti hanno voluto oltraggiare la lapide in memoria del bombardamento angloamericano di San Pietro, che uccise molti ceccanesi. Il ricordo di questa terribile strage deve rimanere come monito contro la malvagità e la violenza, anche nelle nuove generazioni».

Esprime tutto il suo sconcerto e rammarico per la distruzione della lapide al Belvedere il neo-delegato alla Cultura Alessio Patriarca, Ma superato il momento della tristezza e della condanna per un atto vandalico così oltraggioso, il giovane consigliere si è subito confrontato con il sindaco Roberto Caligiore per una verifica del danno arrecato al Monumento e per attivare i passaggi necessari al ripristino dei luoghi.

«Ho verificato che attualmente la lapide rotta è conservata negli uffici della Polizia municipale - spiega Patriarca - La stessa che ha redatto il verbale dei danni. Ora valuteremo il lavoro da fare, innanzitutto per recuperare l'integrità della scritta sulla lapide, il suo restauro e quello dell'antica croce che troneggiava sul cippo centrale, anche questa danneggiata dai soliti teppisti».

Quindi, il delegato alla Cultura si lascia andare a una riflessione: «Lo sdegno generale su questo atto vandalico ci dimostra tante cose - dice il consigliere -Innanzitutto, che i ceccanesi hanno a cuore i beni culturali presenti in città, soprattutto quelli legati alla memoria dei morti causati dalle guerre. Poi, chela tutela di questi beni culturali è una priorità dell'Amministrazione guidata dal sindaco Caligiore, poiché presente anche nel programma elettorale. Infine, che il monumento ai Caduti civili del bombardamento di San Pietro, realizzato nel 2015 dall'allora assessore alla Cultura Stefano Gizzi e dal delegato al Decoro urbano Angelo Aversa, merita la massima attenzione, poiché ricavato usando pezzi originali provenienti dalla chiesa di San Pietro».

Patriarca conclude: «Rifletteremo con la massima attenzione sui passaggi relativi alla completa ristrutturazione della lapide, con particolare attenzione alla videosorveglianza dei luoghi. In proposito, farò convocare una Commissione consiliare per un sopralluogo nell'area».