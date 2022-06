Auto contro un muretto. Incidente nella notte tra lunedì e martedì sulla strada provinciale 6 che collega Casalvieri a Casalattico. Miracolati tre ragazzi della Valle di Comino a bordo di una Mercedes, tutti trasferiti all'ospedale "S.S.ma Trinità" di Sora. Sul posto sono intervenuti il personale medico per prestare aiuto ai ragazzi, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. I vigili del fuoco del distaccamento di Sora sono stati chiamati per estrarre dall'abitacolo uno dei tre giovani che aveva il piede incastrato. Il ragazzo sedeva vicino al conducente nel posto passeggero.

Le manovre non sono state semplici, ma i vigili del fuoco con grande professionalità sono riusciti a mettere in salvo il ragazzo. Nessuno dei giovani fortunatamente è in pericolo di vita. Impegnati per i rilievi di rito i carabinieri. Grande è stata la paura per le famiglie dei ventenni che hanno saputo nel cuore della notte dell'incidente. E poi c'è stato un tam tam di messaggi tra gli amici dei tre ragazzi, tutti preoccupati per loro salute. Il mezzo sul quale viaggiavano è andato distrutto come emerge dalle foto. Spaventoso lo scenario apparso ai primi soccorritori che hanno temuto il peggio per gli occupanti alla vista della macchina distrutta.