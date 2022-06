Due vite che oggi hanno una marcia in più. Sono quelle di Michele ed Elisa Viscogliosi, padre e figlia, i due protagonisti dell'incidente di domenica sera. Erano a bordo dell'elicottero di famiglia quando per cause al vaglio delle autorità competenti il mezzo ha iniziato a perdere quota. Si è temuto il peggio per i due, che a poche ore dall'impatto si definiscono dei miracolati. È stata la ragazza di 37 anni, di Villa Latina, conosciuta in tutta la provincia perché attivista contro la violenza sulle donne, Elisa Viscogliosi, a voler rassicurare parenti e amici a poche ore dall'incidente.

«Ieri (domenica, ndr) io e te siamo stati miracolati. Un grande pilota e un grande padre ha salvato la vita ad entrambi - ha scritto la ragazza lunedì in tarda serata sul suo profilo social - Siamo vivi, stiamo bene. Sembra impossibile dirlo. Ci raccontano in queste ore della marea di persone che si è preoccupata per noi. Grazie a tutti e tutte, presto torneremo più forti che mai».

I due sono stati trasportati con l'eliambulanza all'ospedale romano San Camillo per gli accertamenti e le cure del caso. Doveva essere un volo come tanti altri, dove i sorrisi non mancavano mai, come testimonia la foto scattata pochi minuti prima dell'incidente come ci spiega Elisa. Appena possibile, quando le condizioni di salute lo permetteranno, entrambe riferiranno ogni dettaglio di quella domenica indimenticabile ai carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Intanto la procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare autorizzazioni, cause e dinamica. Sigilli al mezzo.

Tanti i messaggi di vicinanza sono arrivati dalle istituzioni della Valle di Comino dove la famiglia risiede, ma anche da Sora e Cassino dove la ragazza ha contatti grazie alla sua associazione "Risorse Donna" che si occupa di proteggere ed accompagnare donne e minori verso un percorso di rinascita, dopo aver conosciuto purtroppo la violenza. Anche il mondo dell'associazionismo si è fatto sentire in queste ore.L'augurio corale da parte di tutti è di una pronta guarigione.