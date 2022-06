Restano sotto quota 200 i nuovi contagiati, ma con un decesso. Prosegue il trend in diminuzione con l'incidenza a 160,59. Risale, invece, il tasso di positività al 12,06%.

La giornata

Dei 191 nuovi contagiati, 19 sono di Alatri, il centro con il maggior incremento quotidiano. A seguire Cassino a 15, Frosinone a 13, Ceccano a 12, Veroli a 11, Anagni, Ferentino e Supino a 10, Arce a 7, Piedimonte San Germano a 6, Arpino, Isola del Liri e Sora a 5, Aquino, Ceprano, Fiuggi, Paliano, Picinisco e Roccasecca a 3, Alvito, Arnara, Colfelice, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Patrica, Pignataro Interamna, Ripi, Sant'Andrea del Garigliano, Strangolagalli, Torrice e Trivigliano a 2, Amaseno, Atina, Boville Ernica, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Collepardo, Fumone, Morolo, Pofi, Posta Fibreno, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone e Vico nel Lazio a 1.

La settimana comincia con 220 positivi contro i 236 della precedente. Negli ultimi sette giorni i casi sono 766 a 109,42 di media contro i 932 a 133,14 di media del periodo precedente, per una riduzione del 17,81%. A quattordici giorni (1.308 i totali e 186,85 la media) la differenza è di -41,43%. Nel confronto con ilperiodo 11-17 maggio (2.150 e 307,14) la contrazione è del 64,37%. In rapporto ai giorni 4-10 maggio (2.546 e 363,71) la differenza è -69,91%. Rispetto al periodo a cavallo tra fine aprile e inizio maggio (3.470 e 495,71) la diminuzione è del 77,92%. A giugno si contano 766 positivi a 109,42 di media giornaliera. Sarebbe il terzo ribasso consecutivo, considerato che marzo si è chiuso alla media di 637,19, aprile a 559,73 e maggio a 249,35. Restando a giugno, si hanno 56 contagi a Cassino (rispetto ai 103 della settimana precedente), 52 ad Alatri (56), 46 a Ferentino (55), 42 a Frosinone (69), 40 a Sora (55), 37 a Ceccano (48) e Paliano (28), 30 a Veroli (47), 27 ad Anagni (33) e 20 a Isola del Liri (28).

Il decesso

Segnalato il decesso di un uomo di 86 anni di Frosinone. È il morto numero due di giugno e il primo della settimana. Nella precedente settimana c'erano state due vittime, una in quella prima ancora.

Gli indicatori

Scende a 160,59 l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Il minimo dell'ultimo periodo restano i 156,39 del passato venerdì. Si tratta di valori che non si avevano più dalla prima metà di dicembre 2021. Il tasso di positività, invece, come di consueto, dopo l'abbassamento di lunedì, torna a salire con il 12,06%. Le ultime due settimane hanno presentato valori simili, 10,58% e 10,17%. Peraltro, a inizio mese il tasso medio giornaliero era ancora al 17,41%.

I ricoverati e i guariti

Sono ancora 21, fermi d atre giorni, i ricoverati per Covid nei reparti ordinari. Giugno si era aperto a 24, ma è dalla terza parte di maggio che si registra un deciso ribasso dei ricoverati (60 al 16 maggio).

I tamponi

Tornano a salire i test effettuati, ieri 1.583, il massimo dai 1.919 del 27 maggio. La settimana parte, così, con 1.879. La Asl comunica i nuovi orari per i tamponi: Frosinone lunedì-sabato 8-13; Cassino lunedì-mercoledì-venerdì 8-13; Sora, martedì-giovedì-sabato 8-13.