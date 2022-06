Incidente oggi pomeriggio vicino l'ospedale Santissima Trinità di Sora. Le due ragazze, rispettivamente alla guida di una Fiat Cinquecento e Fiat Panda, hanno avuto bisogno delle cure del personale ospedaliero del vicino nosocomio. Ad arrivare sul posto, per i rilievi di rito e per regolamentare il traffico in via San Marciano, gli agenti della polizia locale. Ridotta la carreggiata per permettere le operazioni di soccorso. Grande è stato lo spavento per le due conducenti che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.