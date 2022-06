Boville Bene Comune boccia la linea amministrativa di Perciballi. Le azioni e le scelte della maggioranza continuano a deludere questa compagine della minoranza, la riprova anche nell'ultimo consiglio comunale. «I problemi fanno capo alla direzione di questa amministrazione. Siamo stati chiamati a votare il Pef e le tariffe Tari; da anni il nostro comune è in attesa di un bando di gara per la gestione così come la rimodulazione del progetto che comporterebbe innanzitutto un risparmio in bolletta. Si continua a pagare per servizi che sul territorio non vengono forniti, quali il lavaggio, lo spazzamento delle strade, la campagna informativa e di tutela ambientale.

Il contratto economico è aumentato mentre il servizio è diminuito anche in termini di efficienza; persino le buste e i calendari della raccolta non vengono più distribuiti per casa ma bisogna recarsi di persona a ritirarli e non sono neanche sufficienti a coprire il fabbisogno annuo. Inoltre sono state spalmate su tutti i cittadini le bollette non pagate da moltissimi utenti; una scelta non solo discutibile ma vergognosa». Così i consiglieri Stefania Venditti e Domenico Di Cosimo si sono pronunciati riguardo il calendario delle ultime battute consiliari. «Il nuovo regolamento per la collocazione di chioschi al cimitero è un insieme di storture; non è stato fissato un canone su cui basare l'affidamento.

La metratura dell'attività non è affatto adatta al contesto: parliamo di 30 metri quadri, decisamente eccessiva senza contare che per la realizzazione delle strutture non sarà più utilizzato il legno ma metallo ed alluminio. Oltretutto, ai nuovi gestori sarà affidata anche la cura del verde e sarà loro data anche la possibilità di aprire e chiudere il cimitero. Non è accettabile affidare il cimitero ai privati. Quali sono poi i requisiti per partecipare dal momento che tutti posso rispondere? Inoltre non è indicato neanche il numero dei chioschi che si aggiudicheranno la gara e si parla invece di una convenzione della durata di 10 anni con rinnovo possibile per altri 10, ben oltre la durata di una consiliatura. Dobbiamo pensare forse alla preparazione per la prossima campagna elettorale?».