È stata inaugurata oggi alle 17.30 nella sala espositiva del liceo artistico "Vittorio Miele" di Cassino la mostra «Revelatus Homo – Il Cristo velato e la cappella San Severo nella rinascita napoletana". L'esposizione, che sarà replicata a Napoli il 1° luglio nel prestigioso Palazzo Venezia, è il coronamento di un percorso iniziato nel febbraio 2020 e interrotto dalla pandemia. Con dedizione e pazienza dei docenti che hanno saputo guidare e indirizzare gli studenti, si è riusciti a portare a compimento un'esperienza condotta in collaborazione con la Thermal Spray Service (TSS) nella persona del suo presidente, ingegnere Antonio Squillace.

La mostra affronta un periodo storico-artistico particolarmente felice per quel territorio ed è il risultato della rielaborazione grafico-pittorica di una tematica che ha suscitato e continua a riscuotere interesse e curiosità. Non è la prima volta che il liceo collabora con aziende del territorio e con la TSS, per ampliare l'offerta formativa, per poter interagire con la società e talvolta per offrire qualcosa in più come in questo caso. Lo scopo di quest'esperienza è, oltre all'approfondimento artistico, la voglia di poter donare qualcosa di sé a chi è meno fortunato come i bambini che vengono curati al "Santobono" di Napoli: i lavori esposti, infatti, saranno venduti all'asta ed il ricavato devoluto in beneficenza.