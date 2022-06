Troppi incidenti stradali causati dall'eccessiva velocità, nel centro abitato di Osteria della Fontana, il quartiere attraversato dalla via Casilina. L'amministrazione comunale, partendo da questo dato, cerca di correre ai ripari con l'obiettivo di mettere in campo interventi migliorativi della sicurezza nel tratto della Casilina che va dal km 61,350 al km 64,600, dove si snoda quello che è il quartiere periferico più popoloso della città, interessato anche dal traffico pesante data la vicinanza con l'area industriale. La giunta, infatti, ha deliberato di installare box dissuasori di velocità, i cosiddetti "rallenta traffico" come strumenti di controllo che, all'occorrenza, possono essere anche utilizzati quali rilevatori automatici degli eccessi di velocità (autovelox, velomatic ecc.).

La giunta comunale ha rilevato, si legge nella delibera, «la necessità non più rimandabile della realizzazione di una serie di interventi migliorativi della sicurezza degli utenti della strada, finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali e a incrementare le condizioni di sicurezza e fruibilità della viabilità». Quindi è stato considerato di intervenire sui tratti stradali che presentano maggiori criticità, come appunto la zona di Osteria della Fontana, caratterizzata «da una elevata incidentalità dovuta alla coopresenza di un intenso flusso e scorrimento di traffico sia leggero che di mezzi pesanti a ridosso di una molteplicità di strutture pubbliche ad alta ricettività e afflusso di utenza».

Di qui la decisione di valutare l'installazione dei box dissuasori per il loro effetto deterrente sugli automobilisti. Questo l'indirizzo politico dell'amministrazione comunale. Ora sarà compito del responsabile del servizio sicurezza urbana valutare la fattibilità tecnica della proposta e attivare la procedura del caso. Non è la prima volta che si cerca di porre freno all'eccessiva velocità nel tratto della via Casilina che interessa Osteria della Fontana, spesso teatro di incidenti stradali, più volte con vittime anche i pedoni.