"Sono sempre in vigore le ordinanze che dispongono di mantenere pulite le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situate nel territorio comunale". Lo sottolinea in una nota l'amministrazione isolana ricordando che "i proprietari di terreni sono tenuti ad adottare tutti i necessari accorgimenti per mantenere i loro fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale soprattutto laddove ci sono siepi vive che invadono la carreggiata, piante radicate lungo il ciglio delle strade o suscettibili di caduta, rami protendenti sulla sede viabile che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali.

Questi accorgimenti sono necessari anche per evitare che possano innescarsi incendi dovuti anche alle alte temperature di questi giorni. Proprio riguardo questa annosa problematica, ricordiamo che è in vigore l'ordinanza numero 60 del 29/6/2021 che argomenta in maniera dettagliata sui divieti di accensione dei fuochi di ogni genere,durante tutto il periodo estivo". «L'ordinanza sugli incendi e quelle sul decoro dei fondi privati sono provvedimenti adottati per tutelare la sicurezza delle persone e del nostro territorio - rimarca il sindaco Massimiliano Quadrini - Ogni anno, in estate e con le temperature elevate, aumenta il rischio di incendi e questo deve farci tenere alta l'attenzione. Chiediamo quindi una collaborazione fattiva per limitare al massimo ogni rischio nel nostro territorio».