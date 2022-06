Nei giorni 11, 12 e 13 la città si appresta a festeggiare la ricorrenza in onore di Sant'Antonio. Poiché le celebrazioni ricadono nel weekend, inoltre piazza Diamare è off limits per il cantiere, è stata pubblicata un'ordinanza sindacale con la quale si annuncia lo spostamento del mercato settimanale.

"Considerato che in occasione della giornata di sabato 11, lo svolgimento del mercato ortofrutticolo in piazza Nicholas Green potrebbe creare notevoli problemi di traffico e ordine pubblico, in vista del posizionamento degli allestimenti per i festeggiamenti - si legge nell'ordinanza - il mercato ortofrutticolo sarà anticipato al giorno 10 (venerdì ndr)". Insomma venerdì si svolgerà il mercato alimentare in piazza Green, sabato poi il regolare appuntamento con calzature e abiti e con i banchi della festa.