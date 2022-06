Frosinone al 54º posto per qualità della vita destinata ai giovani, al 73º posto a misura di bambino e all'89º per anziani. Il Sole 24 Ore ha aggiornato ieri la classifica per fasce d'età sulla sfida della qualità della vita: bambini, giovani e anziani. La classifica è stata pubblicata per la prima volta nel giugno del 2021 e segue i tre indici calcolati su dodici parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, centro studi Tagliacarne, Iqvia). Per quanto riguarda gli indicatori, rispetto allo scorso anno ne sono stati confermati 31 su 36.

Tra i nuovi adottati emergono la percentuale di edifici scolastici con mensa (bambini), le imprese che fanno e-commerce (giovani) e la presenza di medici specializzati (anziani). Un divario territoriale confermato dal quadro generale. Le tre province che si aggiudicano il primo posto nelle tre classifiche bambino, giovani, anziani sono rispettivamente Aosta, Piacenza e Cagliari. Dai dati emerge chiaramente la spaccatura tra nord e sud. Infatti, le province del mezzogiorno non riescono a stare al passo, soprattutto nella classifica dedicata alle famiglie e ai bambini. Il paradosso è che il sud si conferma sempre il territorio più giovane e più proficuo in base ad alcuni indicatori quali fecondità o l'indice di pendenza degli anziani.

A proposito di anziani risaltano le province sarde come le più longeve d'Italia. Le metropoli come Milano e Roma registrano un flop e sono le due città in cui i giovani vivono peggio (Milano 95º e Roma 105º nella classifica giovani).

Qualità della vita: bambini

È la Valle d'Aosta il territorio più a misura di bambino nel Paese. Tra le prime dieci province in classifica quattro sono del centro Italia (Arezzo, Siena, Firenze e Ancona), cinque del nord (Aosta, Udine, Trento, Savona e Treviso) e solo Oristano tiene alta la bandiera del mezzogiorno piazzandosi all'ottavo posto.

Città su misura per i giovani

Piacenza è la città che si aggiudica il primo posto per qualità di vita dei giovani. Nella top ten vince l'Emilia-Romagna con il maggior numero di province in classifica. Un dato interessante è Caserta che si aggiudica il sesto posto.

Anziani

La Sardegna è l'unica regione d'Italia che riesce a offrire le migliori condizioni di vita ai propri anziani. Roma guadagna punti conquistando il quarto posto in classifica. Nella top ten due le province del sud. C'è anche Nuoro che conquista il quinto posto.