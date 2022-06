Con il caldo sono tornati anche loro, i cinghiali che, come ogni maledetta estate, scelgono Cassino alla ricerca di cibo e di acqua. Ma la presenza degli ungulati crea non pochi disagi ai cittadini e, soprattutto, agli automobilisti. Proprio nei giorni scorsi si è registrato un incidente lungo la Casilina e sono tanti gli animali che si presentano nei cortili e nei giardini dei cassinati creando non pochi scompigli.



«Ogni estate lo stesso problema - ha evidenziato una residente di via Riccardo da San Germano - Poi iniziano i problemi e i raid tra i rifiuti, a questo seguono segnalazioni dei cittadini, incontri in Comune tra amministratori ed Enti, poi altre riunioni e si fa agosto. Alla fine dell'estate arrivano le disposizioni e, dopo qualche settimana, anche i cinghiali tornano nel verde. Basterebbe un po' di prevenzione, forse».