Sono 29 i nuovi casi di Covid in Ciociaria. Sono quattro in più rispetto al passato lunedì e quattro in meno rispetto a due lunedì fa. Per la seconda volta in tre giorni risale l'incidenza per 100.000 abitanti, a 164,78. Tasso di positività al 9,79%, mentre restano stabili a 21 i ricoverati.

La giornata

Su 296 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 29 senza vittime. Come ogni lunedì si viaggia al minimo, di casi e tamponi. Nessun comune supera quota 5 casi, Frosinone è a 4, Alvito, Cassino e Veroli a 3, Fiuggi, Fontechiari e Paliano a 2, Alatri, Amaseno, Anagni, Castrocielo, Collepardo, Ferentino, Isola del Liri, Morolo, Picinisco e Sora a 1. Negli ultimi sette giorni i positivi sono 786 a 112,28 di media quotidiana. Il dato negli ultimi giorni si è stabilizzato. Al 30 maggio erano 979 a 139,85 di media, per cui da allora si registra un calo del 19,71%. Rispetto al periodo 17-23 maggio (1.443 a 481 di media) la riduzione è del 45,53%. Nel confronto con il periodo 10-16 maggio (2.302 a 328,85) la contrazione è del 65,85%. Man mano che diminuiscono i casi la contrazione in termini percentuali si fa sempre meno consistente. A giugno si contano 575 casi a 95,83 di media ogni 24 ore. Per la cronaca, l'ultimo mese a chiudersi sotto quota cento contagiati di media è stato novembre a 66. Maggio, dopo sei giorni era già a 2.014 a 350,66 di media. La diminuzione da allora è del 71,44%. Ad aprile, invece, l'inizio era stata con 4.086 a 681 di media. Da lì la riduzione è dell'85,92%.

Gli indicatori

Risale leggermente l'incidenza che tocca i 164,78. Dopo esser scesa al minimo dall'11 dicembre (146,33) con 156,39, negli ultimi tre giorni è risalita due volte. L'ultima giornata oltre i duecento è stata il 30 maggio, l'ultima oltre 500 il 12 maggio, mentre l'ultima oltre i 1.000 il 10 febbraio. Il tasso di positività scende dal 12,40% con cui è finita la passata settimana (a una media giornaliera del 10,58%) al 9,79%. Lunedì scorso, però, il tasso era al 7,64%. Dall'inizio di maggio il tasso di positività è diminuito sensibilmente: prima era al 17,41% (settimana 2-8 maggio), poi al 15,95% (9-15 maggio), quindi al 12,63% (16-22 maggio), al 10,17% (23-29 maggio) e infine al 10,58% (30 maggio-5 giugno).

I ricoverati e i guariti

Sono 21 come domenica i ricoverati per Covid in provincia di Frosinone. Dal 2 giugno, quando erano 26, i numeri hanno ripreso a scendere dopo aver toccato il minimo di 19 il 25 maggio. Va detto però che il 16 maggio erano ancora 60, un dato che, per mesi, si era mantenuto più o meno. I guariti sono altri 54 (anche in questo caso il lunedì è il giorno in cui ne vengono comunicati meno). La passata settimana è stata archiviata con 1.640 negativizzati contro i 2.161 della precedente e i 2.919 di quella prima ancora.

I decessi

Un'altra giornata senza decessi per Covid. Negli ultimi 14 giorni è successo 12 volte. Uniche eccezione le due giornate della passata settimana, chiusa appunto a 2 contro l'1 di quella prima e i 7 di quella prima ancora.

I tamponi

L'ultima settimana ha segnato 6.561 tamponi contro i 9.532 di quella precedente il che conferma il trend in diminuzione già avviato da diverse settimane. È la seconda settimana sotto quota 10.000. Eppure a marzo si viaggiava sopra i 20.000 test con un a punta di 25.095 tra il 21 e il 26 marzo, mentre andando più a ritroso nel tempo i tamponi erano 43.448 tra il 3 e il 9 gennaio in un periodo in cui i casi giornalieri erano oltre 800.