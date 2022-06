Auto contro un muretto. Incidente nella notte sulla strada provinciale 6 che collega Casalvieri a Casalattico. Miracolati tre ragazzi della Valle di Comino a bordo di una Mercedes, tutti trasferiti al nosocomio sorano. Grande paura per le famiglie dei ventenni. Sul posto la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Sora sono stati chiamati per estrarre dall'abitacolo uno dei tre giovani che aveva il piede incastrato. Nessuno dei ragazzi è in pericolo di vita. Impegnati per i rilievi di rito i carabinieri.