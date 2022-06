Operai e pulizia in corso nell'area dove il senatore Renzo Piano, promotore e progettista della scuola innovativa che dovrà sorgere in via Napoli, fece visita nel novembre 2019, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia. Un'opera che gode dell'attenzione mediatica nazionale e che il sindaco Luca Di Stefano, per continuità amministrativa, già durante la campagna elettorale dichiarò di voler proseguire nel solco del lavoro svolto dalla precedente amministrazione comunale.

A rassicurare i cittadini scettici sul futuro del progetto è l'ex sindaco Roberto De Donatis: «Premessa la doverosa soddisfazione per l'iniziativa di ripristino del decoro del cantiere nella scuola innovativa progettata dal gruppo G124 coordinato dall'architetto Renzo Piano - dice De Donatis - voglio rispondere ai tanti cittadini che mi chiedono se la scuola si realizzerà».

Sul suo profilo social De Donatis ha postato il documento della Corte dei conti che «attesta il finanziamento ottenuto dal sottoscritto a fine del mio mandato in data 22 settembre 2021 dopo un iter lunghissimo che ha visto l'approvazione in giunta del progetto esecutivo. La scuola si farà. Pertanto il Ministero ha approvato ogni passaggio amministrativo fatto dal Comune e reso questo progetto scuola sperimentale del Miur. Ci sono dei protocolli che attestano i passaggi fatti durante il mio mandato. Oggi l'auspicio è di una partenza della procedura di affidamento dei lavori. Sul degrado dell'area, dopo mesi di abbandono, finalmente si procede a ridare decoro al cantiere più importante non solo di questa città, ma della politica nazionale legata all'edilizia scolastica».