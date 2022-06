Un parco divertimenti a tema, sfilate, rievocazioni storiche, cabaret, sagre e tante altro. Dopo due anni di stop riparte l'estate aquinate che punta su un'offerta culturale rivolta alla qualità e che valorizza la città in tutte le sue bellezze. È stato presentato il cartellone degli eventi e manifestazioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Aquino da giugno a settembre 2022 per rilanciare il turismo locale.

Si parte con "Cabarettiamo", una serie di ben cinque serate di cabaret, ogni venerdì a partire dal 10 giugno con personaggi ed autori (Martufello, 'Nduccio, Lello Musella, Alivernini e Fiorillo). Il 26 giugno apre i battenti nel Parco del Vallone di Aquino "Viaggio nel Tempo" un parco divertimenti a tema, con richiamo alla preistoria, di 45.000 metri quadrati con attrazioni, area giochi, area food ed eventi vari. Mentre il 3 luglio sarà inaugurata piazza Filetti. Il 16 luglio sarà il turno della rievocazione del bombardamento di Aquino del 19 luglio '43.

Il 22 luglio, poi, alla chiesa della Madonna della Libera torna "Sposa sotto le Stelle" evento all'insegna della bellezza organizzato da Teleuniverso con il patrocinio ed il contributo del Comune. Agosto è destinato agli eventi della Proloco di Aquino con la manifestazione "Storie e Delizie" che si terrà nei giorni 4 e 5 agosto con sagra degli "Abbotta pezzenti". Il programma estivo si chiude con "BorgoDiVino" nel centro storico il 18 e 19 settembre.

«Veniamo fuori da un periodo terribile che ha messo a dura prova la tenuta socio–economica delle comunità - ha commentato il sindaco Libero Mazzaroppi - Il modo migliore per rilanciare, in maniera decisa, la voglia di futuro è lo stare insieme e per fare questo è necessario puntare su un'offerta culturale e di spettacolo rivolta al bello e alla qualità».

A fargli eco l'assessore alla Cultura, Carlo Risi: «Un programma che soddisfa un po' tutte le istanze e che costituisce il modo migliore per lasciarsi alle spalle il periodo di pandemia, valorizzando la nostra Città in tutte le sue bellezze, in particolare il Parco delVallone, che per la prima volta ospiterà un evento di grande attrattiva per tutto il territorio e non solo». Anche il delegato allo Spettacolo, il presidente del Consiglio Maurizio Gabriele, invita tutti in città «perché senza la condivisione del territorio e dell'associazionismo locale qualsiasi iniziativa perde forza e valore».