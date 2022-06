Una nuova scuola, piste ciclabili, una viabilità rivisitata per essere ancora più sicura. Importanti investimenti in opere pubbliche sono stati programmati dall'amministrazione Ottaviani per la popolosa zona di corso Lazio.

La scuola

Dopo la scuola elementare, ottime notizie anche per la materna che sorgerà a corso Lazio. È stato pubblicato l'avviso relativo all'appalto aggiudicato all'esito della procedura negoziata cui sono state invitate a partecipare tredici imprese e alla quale hanno risposto in tre. Sarà l'"Impresa Grande Costruzioni" di Frosinone ad occuparsi della realizzazione dell'edificio, che sarà costruito accanto al già esistente asilo nido. L'importo di aggiudicazione, con un ribasso del 20,23%, è di 1.021.618,82 euro comprensivo di 81.923,29 euro per oneri per la sicurezza. L'immobile, dalla data del verbale di consegna dei lavori, dovrà essere realizzato dall'aggiudicatario entro trecento giorni naturali e consecutivi. Il progetto è dimensionato per ospitare 60 bambini. La scuola verrà costruita nella porzione retrostante del lotto dell'asilo nido in modo che i bambini che terminano il percorso al nido, possano proseguire l'iter scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare. Sono previsti 13 posti auto, di cui uno per persone con disabilità, per uso esclusivo delle strutture scolastiche, nonostante la presenza di un parcheggio pubblico. L'edificio sarà ad un solo piano. La quota di imposta del calpestio del primo ed unico livello fruibile risulterà rialzata rispetto alla quota di calpestio dell'asilo nido di 30 centimetri. La scuola materna sarà a due sezioni per un numero massimo, come detto, di 60 alunni. Gli spazi per le varie attività sono stati concepiti in maniera tale da ospitare quelle libere a quelle a tavolino è quelle speciali. Si è prevista, inoltre, la creazione di un locale mensa e tutti gli altri ambienti necessari per il personale di servizio. L'asse longitudinale della costruzione, corrispondente al percorso, è stato posto parallelamente a corso Lazio. In questo modo, mantenendo la medesima sagoma dell'asilo nido, si è ottimizzata l'esposizione della falda di copertura destinata ad ospitare i pannelli fotovoltaici e si è contenuto l'ingombro all'interno del lotto. La collocazione della costruzione è tale, di conseguenza, da dare compimento anche ai già preventivati interventi integrativi ipotizzati in sede di progettazione dell'asilo nido. Nella scelta della collocazione dell'edificio si è optato per una posizione del tutto analoga a quella del nido, avendo tenuto conto che il plesso è abbastanza vicino al parcheggio, così da minimizzare i percorsi di chi parcheggia all'esterno, ma sufficientemente discostata da tale area da far risultare la scuola sufficientemente protetta da rumori ed altre interferenze con il traffico.

Piste ciclabili e viabilità

La giunta Ottaviani ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sicurezza stradale e piste ciclabili nella zona di corso Lazio dell'importo complessivo di 2.148.351,88 euro. Il programma presentato dal Comune di Frosinone è stato infatti positivamente valutato nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: per la realizzazione dello stesso è risultato, così, assegnatario di un finanziamento di 17 .995.818,81 euro, a valere sul le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione. Tra le opere previste nel programma è stato inserito anche l'intervento relativo ai lavori di miglioramento della sicurezza stradale e piste ciclabili. Nel dettaglio, gli interventi per Corso Lazio consistono nella rifunzionalizzazione dell'asse vario esistente, della lunghezza di circa 900 metri, mediante: realizzazione di pista ciclabile sui due lati dell'asse stradale della esistente rotatoria fino all'intersezione con via Pier Luigi da Palestrina; realizzazione della pavimentazione stradale mediante rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso, dell'intera sede stradale da via Le Rase a via Pier Luigi da Palestrina; realizzazione di 4 attraversamenti pedonali e ciclabili. Poi è prevista una nuova strada di collegamento di corso Lazio con via Albinoni, per una lunghezza complessiva di circa 160 metri ed una lunghezza di 15 metri, di cui 7 metri di carreggiata. L'intersezione della nuova traversa con corso Lazio sarà segnata da una rotatoria con aiuola centrale che agevolerà il deflusso del traffico automobilistico.