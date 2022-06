Un ponte del 2 giugno tutto sommato niente male a Fiuggi. Non si registra il tutto esaurito negli alberghi ma in diversi è poco distante. Del resto in questo periodo non si era mai registrato neanche in tempi di vacche grasse, se non in occasione di grandi eventi e ve ne sono stati tanti in passato anche di molto interessanti. Tra questi la Comunità Gesù Risorto con il suo tradizionale convegno internazionale che si sta celebrando proprio in questi giorni a Fiuggi.

Fedeli amici della città termale da molti anni. Due mila presenze al giorno che stanno riempiendo gran parte degli hotel in 3 stelle aperti. I 4 stelle invece dotati di centri benessere, come accade ormai in molti weekend, tendono in questi giorni verso il tutto esaurito. Anche per i mesi di luglio ed agosto alcuni alberghi in tre stelle fanno già registrare prenotazioni intorno al 50% dei posti letto.Segnali di ripresa nella direzione del ritorno alla normalità dopo due anni da incubo.

Tra nostalgia e rimpianti invece il ricordo di quei mesi di giugno che furono, meravigliosamente fantastici e però terminati. Come ad esempio l'aver "cacciato" anni fa "Ginnastica in Festa". L'ennesimo "suicidio fiuggino" in materia di promozione turistica. Cinquemila presenze al giorno per una decina di giorni, uno spettacolo a cielo aperto dai mille volti e colori, tanti erano i giovani con le divise delle loro squadre rendevano Fiuggi viva ed affascinante come raramente si era vista.

Tutto talmente bello ed interessante anche sul piano economico che Federginnastica è stata costretta ad abbandonare Fiuggi suo malgrado con il groppo in gola e portandosi dietro pure qualche denuncia, anziché ringraziamenti, abbracci fraterni e tappeti rossi. Oggi la musica è cambiata. La giunta guidata dal sindaco Alioska Baccarini, sin dal giorno del suo insediamento, ha ribaltato quel modus operandi fatto di puzza sotto il naso nei confronti di quanti interessati ad investire su Fiuggi, sino a pochi anni fa considerati alla stregua di "usurpatori". Si respira aria nuova ed era ora, infatti i risultati si stanno vedendo.