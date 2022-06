Una giornata indimenticabile per l'associazione "Noi per San Rocco", che ieri ha tenuto a battesimo la seconda edizione dell'evento che ha posto al centro la salute. Venti le postazioni, con tanti medici che hanno animato lo storico rione offrendo tempo e professionalità gratuitamente alla comunità. Ottima l'organizzazione, presenti le forze dell'ordine e i volontari della Protezione civile di Sora. Entusiasta il presidente dell'associazione "Noi per San Rocco" Pietro Marcelli, nonché presidente dell'Associazione dipendenti ospedalieri. Molto soddisfatto Massimo Menichini, direttore sanitario del nosocomio sorano, che ha ringraziato il personale che ha aderito all'iniziativa, sfidando una giornata torrida. Si è complimentato per l'evento anche l'assessore regionale Alessio D'Amato, che ha accettato l'invito del consigliere regionale Loreto Marcelli.

«Prevenire è essenziale in tutte le patologie - ha detto D'Amato - È importante che l'ospedale si apra al territorio, che gli operatori possano interloquire con i cittadini e soddisfare le loro esigenze. Questa a Sora è un'ottima iniziativa». Gli ha fatto eco il consigliere Marcelli: «L'assessore D'Amato è stata la ciliegina sulla torta di questo evento: il nostro ospedale trasferito su una piazza. È un connubio bellissimo tra cittadinanza e territorio. Sono emozionato perché posso annunciare che l'ospedale sorano sarà il primo, nella regione, ad essere dotato di un casco refrigerante con due cuffie».

Piacevolmente colpito della giornata dedicata alla salute il neo-direttore generale della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò: «Ho avvertito un grande entusiasmo del personale sanitario e dei medici, questo può fare la differenza. Bisogna continuare nel solco tracciato finora. Non bisogna più parlare di difesa dell'ospedale, che è scontata. Dobbiamo solo fare di più».

Presente anche il sindaco Luca Di Stefano: «Una bellissima iniziativa, un modo per far conoscere e promuovere tutte le attività del nostro ospedale, che merita particolare attenzione». Diverse le associazioni in campo, tra cui "Iniziativa Donne" che ha tagliato trecce di capelli per realizzare parrucche da donare al nosocomio.