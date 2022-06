Ha lottato fino all'ultimo. E' stata una guerriera, ha cercato sempre di rassicurare tutti e regalare sorrisi anche nei momenti più difficili della sua malattia. Ma purtroppo ieri sera il suo cuore ha cessato di battere. In lutto il mondo dello spettacolo per la morte di Maria Grazia Villani, 54 anni, di Ferentino. Un'artista molto apprezzata e conosciuta in tutta la Ciociaria e non solo. Tantissimi gli spettacoli di cui è stata protagonista, regalando grandi emozioni e tanta allegria agli spettatori, ai suoi amici e fan. La notizia della morte di "Grace", Maria Grazia, si è diffusa nella tarda serata di ieri, destando tanto dolore.

Numerosi i messaggi di ricordo della donna. La sua bacheca Facebook è stata invasa di messaggi, foto e video. Tutti la ricordano come una donna e artista straordinaria, sempre in prima linea anche per aiutare gli altri, per dare loro conforto.

«Ti ricorderò sempre così felice sul mio palco, a fare quello che sapevi fare meglio di tutti, far divertire le persone»; «Ognuno di noi ha una storia, un vissuto, una vita, ma pochi possono dire di aver lasciato un'impronta. Pochi saranno ricordati per la grinta, la passione della propria arte, la grande professionalità. Maria Grazia Villani tu puoi. Ciao Grace»; «Abbiamo trascorso tantissime serate insieme una più bella dell'altra, adesso canta tra gli angeli come sai fare solo tu». Questi alcuni dei numerosissimi messaggi in ricordo di Maria Grazia. Tanti anche i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, nella sua città di Ferentino.