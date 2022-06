Questa mattina alla Villa comunale di Frosinone si è svolta la cerimonia del 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Presenti un reparto di formazione di militari schierato, del personale dipendente, dei carabinieri forestali e dell'associazione nazionale carabinieri.

Sei Compagnie, cinquantacinque Stazioni con oltre settecento uomini: il Comando Provinciale di Frosinone contribuisce in maniera significativa, giorno dopo giorno, a garantire la sicurezza e l'ordinata convivenza civile in questa meravigliosa parte del nostro Paese anche grazie all'ausilio dei Carabinieri Forestali che operano specificatamente a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con un Comando di Gruppo e ben quattordici Stazioni.

Dopo gli onori iniziali, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell'Arma. Il Comandante Provinciale, Colonnello Alfonso Pannone, ha salutato con gratitudine tutte le numerose autorità civili, religiose e militari presenti, gli ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri ed i loro familiari, i delegati degli organi della rappresentanza militare, nonché i rappresentanti dell'associazione nazionale carabinieri. Inoltre ha rivolto un caloroso saluto agli orfani, alle vedove ed ai parenti tutti dei militari caduti, consapevoli di poter sempre contare sulla vicinanza di tutta la grande famiglia dell'Arma.

Durante la cerimonia si è proceduto alla consegna delle attestazioni di merito concesse ad alcuni carabinieri del Comando Provinciale distintisi in attività di servizio e prescelti fra numerosi protagonisti dell'intensa attività operativa, ricca di risultati e frutto del corale impegno di tutti i Reparti.