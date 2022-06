Dopo 5 ore di cammino gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo - CNSAS, sono riusciti a raggiungere un uomo di 36 anni di Sora rimasto bloccato sui Monti Ernici in località Sella Alta, nel territorio del comune di Collepiano (L'Aquila). L'escursionista, dopo aver sbagliato traccia del sentiero, ha chiesto aiuto telefonicamente al Soccorso Alpino. Sul posto sono giunte alcune squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS provenienti dal Lazio e dall'Abruzzo che dopo aver raggiunto l'uomo - disidratato e affaticato - hanno cercato il sentiero più idoneo per riaccompagnarlo a valle in sicurezza. L'intervento di soccorso si è concluso positivamente intorno alle 2 di notte.