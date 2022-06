Si registrano ancora code sull'Autostrada del Sole tra Anagni e Colleferro, in direzione nord, dove questa mattina si è verificato un incidente tra tre auto e un camion. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli operatori del 118, la polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro e il personale di Autostrade per l'Italia.

