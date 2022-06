L'amaro sfogo del titolare di una nota attività commerciale di Ferentino risalta sui social. Da ieri "Pix" (music - coffee - drink), locale di tendenza gestito dal giovane imprenditore Christian, che ha il merito di avere contribuito a rivitalizzare il corso del Vascello, la principale passeggiata di Ferentino, una delle mete preferite dai giovani in pieno centro, deve rimanere chiuso al pubblico per 5 giorni, dal 5 al 9 giugno. Oltre alla chiusura gli sarebbero state comminate un paio di multe.

Questo il post amaro dell'imprenditore mediante cui annuncia alla clientela la chiusura forzata: «cari amici, purtroppo da domenica 5 a giovedì 9 giugno, Pix Ferentino è costretto a rimanere chiuso. Un'ordinanza comunale m'impone questa sanzione per motivi burocratici. Sembra che nella documentazione presentata per le due serate in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Ambrogio, 30 aprile e 1° maggio, manchi qualcosa. Non è stato facile per me metabolizzare la decisione del Comune, non vi nascondo che sono molto amareggiato. Quello che mi solleva e mi infonde sicurezza e voglia di fare è sempre e solo la grande partecipazione da parte vostra».

Dopo di che l'imprenditore comunica: «si prospetta un'estate piena di eventi, musica e sorrisi, a breve vi sveleremo tutto». Il titolare di "Pix" assicura di avere fatto tutto in buona fede, nondimeno si è rivolto al proprio legale. Questa sua decisione lascia ipotizzare che l'imprenditore non accetti del tutto la disposizione, nutrendo probabilmente qualche dubbio sul provvedimento a suo scapito. Da lui stesso apprendiamo che nei cinque giorni di chiusura, notificatagli dai vigili, approfitterà per apportare migliorie al locale di via XX Settembre in vista delle serate estive.