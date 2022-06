Incidente sull'Autostrada del Sole tra Anagni e Colleferro in direzione nord. È successo dopo le 8.30. Sul posto il personale medico e gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e per la dinamica dell'incidente. Autostrade per l'Italia segnala 14 km di coda e consiglia l'entrata verso Roma da Colleferro e l'uscita provenendo da Napoli a Ferentino. Coinvolti un camion e tre auto.