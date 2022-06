La comunità filettinese si è stretta intorno alla famiglia del piccolo Elia. Più serie del previsto, infatti, le ferite riportate dal bambino di Filettino dopo l'incidente domestico avvenuto il 2 giugno scorso nel quale è rimasto ustionato. Anche la madre è rimasta ustionata nel tentativo di domare le fiamme che avevano avvolto Elia.

I fatti

Dopo accurati accertamenti i medici dell'ospedale "Gemelli" di Roma dove, grazie ad un'eliambulanza giunta in poco tempo da Latina a Filettino, il bambino era stato trasportato, hanno ritenuto d'intervenire per effettuare un delicatissimo intervento chirurgico durato diverse ore. Non ci sono ancora riscontri dell'intervento che è stato effettuato nella giornata di sabato pomeriggio.

Meno gravi invece le condizioni della madre. Intanto in questo momento particolare, vista la gravità della situazione la comunità di Fi lettino ha chiesto ed ottenuto dal parroco don Pierluigi un'ora di preghiera per il piccolo Elia e per la sua famiglia, domenica sera, nella chiesa di San Giovanni: «Perché - si legge nella nota – la mano del Signore continui a proteggere il piccolo Elia come ha fatto finora».