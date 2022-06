Un paese a lutto quello che ha saluto il professor Mario Lavalle, già vice sindaco di Coreno Ausonio, che è scomparso venerdì scorso. In occasione delle esequie l'amministrazione comunale di Coreno Ausonio guidata dal sindaco Simone Costanzo ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

«Ci ha lasciato il professor Mario Lavalle, già vice sindaco di Coreno, a seguito di una terribile malattia – ha ricordato il primo cittadino Simone Costanzo – La notizia ha scosso l'intera comunità. Parliamo di una persona molto conosciuta e apprezzata per i suoi trascorsi sia nella vita politica che nel mondo della scuola, dove ha svolto per anni il ruolo di dirigente scolastico nell'istituto comprensivo di San Giorgio a Liri. Ho ritenuto doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'intera cittadinanza per la tragica e prematura scomparsa del caro congiunto proclamando il lutto cittadino».

Ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Margherita erano molte le persone che sono intervenute per rendere l'ultimo omaggio a Mario Lavalle. Esponenti politici, delle associazioni culturali, delle società sportive e semplici cittadini si sono voluti riunire per rendere l'ultimo omaggio a un uomo che ha profondamente cambiato il paese con il suo spessore culturale. La bandiera della sede comunale è stata posta a mezz'asta in segno di rispetto per il funerale, i cittadini si sono raccolti in preghiera in segno di partecipazione nei confronti della famiglia Lavalle. Presenti alle esequie molti esponenti della maggioranza e dell'opposizione consiliare ed ex amministratori.

Ma a essere presenti erano anche cittadini di molti paesi della Valle dei Santi che hanno intrecciato il proprio cammino con il professor Lavalle nel suo lungo percorso da dirigente scolastico. Una personalità che lascerà un'inevitabile e indelebile impronta nel territorio.