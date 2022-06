È stato ricoverato d'urgenza per problemi cardiaci all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e giorni fa è tornato a casa sano e salvo. Ha voluto così ringraziare tutta l'equipe non solo per la professionalità, ma soprattutto per l'umanità dimostrata. Una lettera scritta da un paziente di Frosinone.

La lettera

«Sono stato ricoverato settimane fa nel reparto di Cardiologia dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo - ci racconta R.A. residente a Frosinone - Voglio ringraziare di vero cuore tutta l'equipe e far evidenziare una pagina di buona sanità nella struttura del reparto di Cardiologia. Grazie in particolare al dottore Marco Cesario e a tutti i suoi collaboratori che con affetto e professionalità mi hanno assisto in questi giorni applicando due stent».