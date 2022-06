Come annunciato nei giorni scorsi, la rete di postazioni di ricarica per veicoli elettrici sta prendendo sempre più forma. In questi giorni, infatti, sono stati completati gli interventi per la realizzazione di alcune piattaforme autorizzate come quella in via Piero Gobetti nei pressi del parco Matusa. Il mese scorso il Suap con una determinazione dirigenziale a firma del responsabile del settore, Vincenzo Giannotti, ha autorizzato, in ossequio a uno specifico protocollo d'intesa, la società "Enel X Mobility" a realizzare sul territorio della città di Frosinone la rete per la ricarica dei veicoli elettrici.

L'azienda installerà dodici "distributori" di energia elettrica in punti diversi del capoluogo specificamente indicati nell'atto: corso Lazio, piazza Falcone e Borsellino (villa comunale), via Piero Gobetti (parco Matusa), via Mària, viale Parigi, via del Rifugio, piazza Aonio Paleario, piazzale Europa, piazza Madonna della Neve, via Fedele Calvosa presso l'ospedale "Fabrizio Spaziani", via Francesco Veccia (nei pressi di via Aldo Moro), piazza Sandro Pertini. Lo schema di protocollo tra Comune di Frosinone ed "Enel X Mobility" avrà durata di otto anni.

Arriva, così, a compimento uno degli obiettivi strategici portati avanti in questi anni dall'assessore all'ambiente Massimiliano Tagliaferri.

Un'azione questa finalizzata a incentivare l'uso di mezzi elettrici in alternativa a quelli alimentati a benzina e a diesel per un miglioramento della qualità dell'aria con conseguente abbattimento delle polveri sottili e dell'inquinamento atmosferico. Senza contare i benefici diretti anche in termini di riduzione dell'inquinamento acustico considerato che i veicoli elettrici sono meno rumorosi di quelli a motore.

In più, in questi giorni, la giunta Ottaviani, mediante l'assessorato all'ambiente e mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha approvato l'atto di indirizzo per l'individuazione di aree per l'installazione di punti di ricarica veloce (HCP) per veicoli a trazione elettrica. Fra gli obiettivi dell'amministrazione, infatti, ricopre particolar importanza la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, tenuto conto che costituiscono due elementi indispensabili all'incremento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita del sistema socioeconomico.

È intenzione quindi dell'amministrazione implementare il sistema di ricarica per veicoli elettrici, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione dell'inquinamento acustico, già avviato con delibera di giunta apposita, mediante installazione di colonnine del tipo ultra veloce sia dei cittadini residenti che dei veicoli in transito sulla rete stradale. La progettazione e la successiva installazione e gestione delle aree concesse in uso sarà soggetta alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa.

L'amministrazione comunale valuterà offerte migliorative da parte degli operatori economici che vorranno installare le colonnine di ricarica veloci. La giunta ha quindi approvato la planimetria redatta dal settore pianificazione territoriale, sue ed ambiente, con la individuazione di 4 aree in cui poter installare le colonnine per ricarica veloce (HPC), tenendo conto delle valutazioni di fattibilità tecnica che gli operatori economici dovranno effettuare.