Risulta essere stata rubata a Frosinone, ed essere intestata a un uomo di Avezzano, provincia dell'Aquila, l'auto utilizzata l'altro ieri dai banditi che, stando alle accuse, a Solofra, in provincia di Avellino, hanno assaltato un portavalori. La rapina è avvenuta poco dopo l'apertura dell'ufficio postale della frazione Starza. In due con il viso coperto da passamontagna e pistole in pugno hanno bloccato i due addetti al furgone portavalori e si sono impossessati del plico che il vigilante stava per consegnare all'ufficio postale.

Dopo aver afferrato il sacchetto, con circa 50.000 euro, si sono dileguati a bordo di una Nissan Qashqai percorrendo contromano e a tutta velocità via Starza del conte. Alla guida della macchina un complice. Sul posto i carabinieri della locale caserma mentre i militari del Comando provinciale di Avellino hanno disposto una serie di posti di blocco sia verso il capoluogo irpino che sul raccordo autostradale per Salerno e sulle statali. Il veicolo utilizzato per la rapina è stato ritrovato completamente distrutto dalle fiamme vicino al cimitero di Solofra. Sono scattati subito gli accertamenti dai quali è emerso che la macchina è stata rubata a Frosinone, ma intestata a un uomo di Avezzano.