Passato il giorno di festa, i contagi da Covid-19 in provincia di Frosinone hanno avuto un rialzo, anche se abbastanza contenuto. Sono stati, infatti, 180 i nuovi positivi indicati nel bollettino giornaliero emesso ieri dall'Asl di Frosinone; 280 i nuovi negativizzati e zero i decessi; 1.074 i tamponi effettuati.

Il primato di giornata delle nuove positività è andato a Ferentino con 18; a seguire Cassino 16, Paliano e Sora 11, Alatri, Arpino e Colfelice 8, Frosinone e Pofi 7, Ceprano 6, Anagni, Arce e Isola del Liri 5, Fiuggi, Piedimonte San Germano, Piglio e Veroli 4, Castro dei Volsci, San Vittore del Lazio, Supino, Villa Santa Lucia 3, Acquafondata, Atina, Broccostella, Castrocielo, Monte San Giovanni Campano, san Giorgio a Liri, Torrice 2, Acuto, Amaseno, Aquino, Boville Ernica, Castelnuovo Parano, Gallinaro, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Torre Cajetani, Vallecorsa e Vallerotonda 1.

Nella regione Lazio ieri sono stati registrati 2.817 nuovi pazienti positivi al Coronavirus, 1.762 in più rispetto alla rilevazione precedente. I tamponi effettuati sono stati in totale 19.582, di cui 4.049 molecolari e 15.533 antigenici, con rapporto fra tamponi e positivi di 14,3%. Le persone guarite che si contano ad oggi sono 3.039 mentre non è stato registrato nessun morto (venerdì scorso se ne contavano 5). Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19, i contagi nella città di Roma sono 1.625 e nelle province 648.