Messa a dimora dell'albero di Giovanni Falcone. Nel capoluogo arriva il ministro Patuanelli. Proseguono in provincia di Frosinone le iniziative per ricordare il sacrificio del magistrato. Su iniziativa del sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana, lunedì mattina alle 12, al tribunale di Frosinone, si terrà l'evento "Germogli di legalità". Sarà presente anche il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Sarà messo a dimora, nel giardino del palazzo di Giustizia, un albero a perenne ricordo di Giovanni Falcone e della scorta che perse la vita nell'attentato di Capaci trent'anni fa.

Mercoledì, invece, Falcone sarà ricordato in un'altra manifestazione, a Veroli. In questo caso l'iniziativa è della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Veroli, l'Osservatorio Antimafia della Regione Lazio, l'associazione "Quarto Savona Quindici". Alle ore 10 in piazza Santa Maria Salome sarà esposta la teca con l'auto della scorta di Falcone, sempre per il trentesimo anniversario della strage di Capaci. Saranno presenti tra gli altri il prefetto Ernesto Liguori, il procuratore Antonio Guerriero e il questore Domenico Condello.