Il parco pubblico del Giglio di Veroli è realtà e sarà intitolato a Sergio Cestra. Il taglio del nastro dell'area è atteso per martedì prossimo, 7 giugno, alle ore 18. A presenziare l'evento, insieme al sindaco Simone Cretaro e l'amministrazione comunale, anche l'istituto comprensivo Veroli II. Risultato tra le proposte premiate dalla cittadinanza nel secondo percorso del bilancio partecipativo del 2017, l'area verde, per la sua posizione strategica sarà a servizio delle due contrade del Giglio e di Sant'Angelo in Villa.

Un binomio vincente che restituirà alla comunità un giardinetto pubblico, spazio di aggregazione rivolto a tutti, soprattutto ai più piccoli. Un'area verde che sorge a due passi dal complesso scolastico su cui è stata realizzata una zona giochi e sono state installate delle panchine. L'opera vedrà la luce grazie al tesoretto di 25.000 euro stanziato dall'amministrazione e destinato proprio alla realizzazione di ciascuna delle proposte reputate meritevoli dai cittadini.

«L'amministrazione ha puntato molto in questi anni sull'ambiente e sui luoghi di socializzazione, anche alla luce dell'emergenza sanitaria da covid-19 che ha cambiato la quotidianità di tutti - ha sottolineato il sindaco di Veroli Simone Cretaro - È importante, quindi, avere a disposizione un luogo di aggregazione che consentirà ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di trascorrere momenti insieme, di tornare alla vita normale. Intanto si sta ultimando anche l'iter per il parco dei Cerri».