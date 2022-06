Negozianti sul piede di guerra nel rione commerciale di Sant'Agata e in via Garibaldi a Ferentino. A fare esasperare commercianti e residenti, fino a qualche giorno fa muniti di pazienza, sono i lavori, a loro dire troppo a rilento e di conseguenza il fatturato che crolla. E così dopo la crisi generata dalla pandemia, i lavori in corso tengono lontano la clientela dalla zona interessata dagli scavi.

A fare arrabbiare ancor di più i negozianti del luogo sarebbero i lavori a passo lento, difatti uno dei rivenditori di Sant'Agata tuona: «Prima ci avevano tenuti buoni dicendo che c'erano problemi con la vecchia rete idrica. Da alcuni giorni c'è un solo operaio a lavorare, quando si finisce di questo passo? Ma il Comune monitora i lavori?Le nostre attività cominciano a risentirne. Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, stiamo aspettando una risposta».

Effettivamente via Garibaldi è smantellata. Un solo marciapiede è stato ultimato su un lato, adesso bisognerà realizzare quello sull'altro fianco, lungo tutta l'arteria, da Porta Sant'Agata fin giù allo stop. Inoltre va bitumata la carreggiata centrale. E se i tempi fossero gli stessi impiegati per la realizzazione del primo marciapiede, non c'è da stare molto tranquilli. A seguire vanno effettuati i lavori sulla piazza del rione interessato. E c'è anche chi maligna attribuendo proprio ai lavori su via Garibaldi, oltre al Covid, la responsabilità della tanto chiacchierata soppressione delle due processioni patronali, di cui una è stata rinviata al 16 agosto a sera, con la macchina e la statua di Sant'Ambrogio martire.

D'altronde quando è stato aperto il cantiere, tra febbraio e marzo 2022, probabilmente si conoscevano i tempi e la durata dei lavori. E così dalla terza decade di febbraio 2022 a tutt'oggi, e non si sa fino a quando, è stato modificato il traffico automobilistico nei pressi di Sant'Agata. I veicoli che scendono da via Consolare e via Valeria, trovando via Garibaldi sbarrata possono dirigersi solo a sinistra in via Ballina per la Casilina e a destra verso viale Alfonso Bartoli.