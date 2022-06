«I posti erano tutti liberi, ho lasciato l'auto per consegnare una busta proprio lì di fronte. Non ci avrò impiegato più di tre o quattro minuti. Quando sono tornato alla macchina ho trovato la multa sul parabrezza. Purtroppo a Isola siamo ridotti così». Il signor Ugo è amareggiato. E anche arrabbiato. Le contravvenzioni fioccano per chi non paga la sosta negli stalli blu che hanno "invaso" corso Roma e altre zone del centro. Gli ausiliari del traffico sono inflessibili, così anche uno "stop and go" di qualche minuto si trasforma in una "mazzata". La multa, appunto.

Ma d'ora in poi non sarà più così. Le proteste sono vibranti e la giunta del sindaco Massimiliano Quadrini corre ai ripari. Ieri ha approvato una delibera con cui vengono modificate le regole stabilite inizialmente per la sosta nelle strisce blu. "La nuova disciplina, rimodulata anche grazie alla collaborazione con la società che gestisce il servizio, prevede la gratuità per i primi dieci minuti di parcheggio, onde consentire la sosta breve per acquisti a carattere istantaneo - si legge nella nota diramata dall'amministrazione comunale - Inoltre il costo dell'abbonamento annuale riservato ai residenti scende a 90 euro l'anno (chi ha già pagato i 180 euro previsti in precedenza avrà l'abbonamento rinnovato per un ulteriore anno).

In considerazione del flusso, significativamente aumentato negli ultimi tempi, soprattutto di turisti e non residenti, il pagamento della sosta è stato esteso anche ai festivi ed al giorno di mercato. Ciò al fine di scoraggiare atteggiamenti che possano inutilmente congestionare il traffico cittadino". «Abbiamo ascoltato i cittadini e gli utenti, raccogliendo i loro suggerimenti e venendo incontro alle richieste ragionevoli e costruttive per offrire un servizio di sosta e di parcheggio moderno e adeguato alle necessità della città - commenta il sindaco Quadrini - La sosta a pagamento, infatti, costituisce un servizio per i cittadini e utenti, in quanto garantisce la turnazione e quindi la concreta disponibilità di parcheggio. Ringraziamo anche la società concessionaria, che sta lavorando con serietà».