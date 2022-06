La giunta presieduta dal sindaco Nicola Ottaviani, attraverso l'iniziativa dell'assessorato alla Polizia Locale coordinato da Elisabetta Tozzi, ha approvato la modifica della viabilità, mediante installazione di una rotatoria, in via sperimentale, in località Selva Piana.

Si legge in una nota del Comune: «Si rende infatti necessario ed urgente provvedere a una nuova regolamentazione del traffico veicolare nella località indicata. Prima di procedere all'intervento, si effettuerà una sperimentazione circa l'efficacia della nuova soluzione di disciplina stradale, attraverso l'installazione di presidi temporanei; solo all'esito di tale sperimentazione, si procederà all'intervento definitivo».

Prosegue il comunicato dell'Amministrazione guidata da Nicola Ottaviani: «Il dirigente della Polizia locale, con l'ausilio tecnico del settore manutenzioni, è stato incaricato di attuare il procedimento. La stima di massima per realizzare l'intervento, a cura del settore manutenzioni, è pari a 27.000 euro, Iva compresa. La somma necessaria troverà copertura nei capitoli di spesa riguardanti gli oneri destinazione da condono e oneri di urbanizzazione».