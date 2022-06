Un quarantenne è stato trovato senza vita nella tarda mattina di ieri in un capannone dismesso dell'area industriale, non molto distante dalla sua abitazione. A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari che non vedendolo più lo hanno cercato nei dintorni, facendo poi la terribile scoperta. Dolore e sconcerto di amici e parenti per il gesto compiuto dal frusinate.

I fatti

Sul posto è arrivato il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del quarantenne. Sono intervenuti, inoltre, come da prassi in simili circostanze e per effettuare tutti gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia.

Come detto la notizia si è diffusa poco dopo destando tanto dolore in tutti le persone che conoscevano e stimavano la vittima. La salma del quarantenne è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari del frusinate. Si attende ora il nulla osta della salma per l'estremo saluto.