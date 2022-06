Un incidente ferroviario sull'alta velocità a Roma ha avuto grosse ripercussioni anche sul traffico dei pendolari che, ieri pomeriggio, viaggiavano sulla Roma-Cassino. Il locomotore e l'ultima carrozza del convoglio Torino-Napoli, con 219 passeggeri a bordo, sono usciti dai binari nei pressi della stazione Prenestina. Il problema è avvenuto in galleria: non ci sono stati feriti, ma il traffico, soprattutto quello dell'alta velocità, ha subito grossi rallentamenti (sospesa la Roma-Napoli) come pure sulla Roma-Pescara (attivati i bus sostitutivi) e sulla direttrice per Frosinone e Cassino. Quattordici treni dell'alta velocità sono stati dirottati sulla linea tradizionale Roma-Cassino con ritardi da 120 fino a 150 minuti per poi rientrare sull'alta velocità.

«I viaggiatori sono stati aiutati a scendere e, con l'ausilio dei vigili del fuoco e del personale di protezione aziendale delle Ferrovie, hanno potuto raggiungere a piedi la vicina stazione di Roma Palmiro Togliatti da dove hanno proseguito il loro viaggio con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia», fa sapere Rfi in una nota. Il Freccia rossa Torino Porta Nuova-Milano-Napoli che ferma a Frosinone alle 17.43 è arrivato nel capoluogo ciociaro con 106 minuti di ritardo, ovvero alle 19.27.

Quanto alla circolazione ordinaria, il treno delle 16.07 per Frosinone è partito da Termini alle 16.46 e ha accumulato ritardi anche di 77 minuti. Grossi disagi per i passeggeri del Roma-Caserta, partito solo alle 17.38, che, a un certo punto, aveva 74 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Altro ritardo fino a 88 minuti per il treno che da Termini doveva partire alle 17.14 e si è mosso alle 18.20. È andata meglio a chi ha preso il treno delle 18.07 da Roma che è giunto a Frosinone con 29 minuti oltre l'orario di arrivo da tabellone.