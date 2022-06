Perse la vita in un incidente stradale finendo con l'auto contro un platano secolare sulla Sr. 82 "Valle del Liri": quattro indagati. Era il 20 marzo 2021 quando il 46enne Gianluca De Santis di Isoletta D'Arce, che proveniva da Ceprano e percorreva la 82 Valle del Liri ad un tratto, giunto in zona Villette, al confine tra Ceprano e Isoletta d'Arce, perse il controllo della sua Panda, invase la corsia opposta e finì la corsa contro un platano che fiancheggiava la strada. Nulla poterono i soccorritori per strapparlo alla morte. L'impatto violento fu fatale all'uomo che morì sul colpo. Dopo il tragico episodio i familiari si rivolsero all'avvocato Roberto D'Auria per fare luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Ebbene, a distanza di oltre un anno dall'incidente, in seguito a indagini condotte dal Pm Alfredo Mattei della Procura della Repubblica di Cassino, quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati. A loro carico è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale in concorso, anche se il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari. Il tratto in cui si è verificato l'incidente in passato è stato scenario di svariate tragedie.

Ancora oggi, fiori in prossimità degli alti platani vengono posti in ricordo di giovani e non, che hanno perso tragicamente la vita in sinistri stradali. Il platano contro cui è finito il povero De Santis è adiacente a un altro, su cui da anni i fiori ricordano un giovane purtroppo deceduto a causa dell'impatto. La presenza di alberi lungo le strade inevitabilmente genera rischi, gli alberi danno ombra, trattengono il terreno, fungono da barriera, in alcuni casi possono essere pericolosi. Nell'incidente del 46enne di Isoletta sarà la magistratura a effettuare le verifiche del caso, valutando le posizioni dei familiari rappresentate dall'avvocato D'Auria.