Stava rientrando nella sua casa di Acuto, ma all'ingresso del paese ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada riportando ferite molto gravi. L'uomo, trentaduenne, figlio di un assessore comunale di Acuto, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo dove è stato trasportato con un'eliambulanza dopo avere ricevuto i primi soccorsi dal personale del 118 immediatamente subito dopo lo schianto.

L'incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo l'una, sulla via Prenestina, a poca distanza dal centro abitato di Acuto. Il trentaduenne era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada finendo in un fossato. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Acuto, i vigili del fuoco e un'ambulanza del servizio 118. Date le condizioni dell'uomo, apparse subito preoccupanti, si è deciso di fare intervenire un'eliambulanza, atterrata sull'elisuperficie privata "Colacicchi Caetani" di Anagni.

Da qui l'elicottero è partito per Roma dove il trentaduenne è stato operato d'urgenza al fegato per bloccare un'emorragia interna che poteva provocare danni notevoli. Inoltre, l'uomo ha riportato fratture multiple alle costole. La prognosi è riservata e le condizioni vengono definite serie. Saranno i carabinieri della Stazione di Acuto, in base ai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente, a stabilire le cause esatte che hanno portato l'uomo a perdere il controllo della macchina e a finire fuori strada. Ieri mattina in tanti ad Acuto hanno espresso la loro vicinanza ai familiari del ferito, molto conosciuto, e il sindaco Augusto Agostini si è personalmente informato sulle condizioni di salute del suo concittadino.