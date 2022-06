Clienti dei supermercati presi di mira dai malviventi, i carabinieri sulle tracce degli autori dei misfatti. Nel mirino di ladri e borseggiatori i clienti dei supermercati di Osteria della Fontana, teatro nei giorni scorsi di episodi deplorevoli. In un caso si è trattato del trucco della ruota bucata, a danno di un signore che aveva appena parcheggiato il suo automezzo. I malfattori lo hanno avvicinato offrendosi di aiutarlo, impossessandosi del borsello che l'uomo aveva posato sul sedile per poter sostituire la ruota bucata.

Oltre ai documenti e una modesta somma in contanti, nel borsello c'era la scheda del bancomat con un biglietto dov'era segnato il numero per accedere ai servizi bancari. Una leggerezza costata cara al titolare del conto corrente, dal quale prima che venisse bloccato, venivano immediatamente prelevati settecentocinquanta euro. Nel secondo caso, in un supermercato a poca distanza dal primo, la vittima è stata una donna, garbata pensionata della città dei papi.

La signora, per poter prelevare le merci dagli scaffali dell'esercizio, aveva posato la borsa nel carrello preso dal deposito esterno. Due ragazze, con mosse veloci evidentemente frutto di precedenti delittuose esperienze, prelevavano la borsa infilandola sotto il giacchino di una di loro e dileguandosi. La borsa conteneva una cifra di denaro non enorme, oltre a documenti e altro. Di ambedue gli episodi si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Anagni, intervenuti immediatamente sul posto per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Pare che alcune testimonianze e le immagini recuperate dalla telecamere si stiano rivelando particolarmente eloquenti. Non è escluso che già nei prossimi giorni, o nelle prossime ore, alcuni dei presunti autori dei colpi possano essere trovati.